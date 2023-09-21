Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело из-за гибели российских миротворцев в Карабахе

В результате происшествия погибли шесть миротворцев, еще один получил ранение

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум инцидентам в Карабахе, в результате которых погибли шесть российских миротворцев, а один получил ранение. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено следственному управлению Генпрокуратуры", - отмечается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Генпрокуратуры, 20 сентября группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанйятаг Тертерского района, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента (РМК), который "ошибочно был принят по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям". В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК. Согласно информации, в среду в том же населенном пункте "неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований" был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий РМК. В результате происшествия один российских военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Также сообщается, что в четверг состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами Азербайджана и РФ. "Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия", - отметили в Генпрокуратуре. В ведомстве добавили, что в настоящее время прокуратурой проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.