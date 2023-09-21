Трюдо не ответил прямо, поддержит ли Канада лишение России права вето в Совбезе ООН

Премьер-министр страны заявил о поддержке различных реформ в организации

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал прямо отвечать на вопрос о том, поддержит ли его страна предложение президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН.

"Канада поддерживает различные реформы в ООН, такие обсуждения продолжаются", - сказал Трюдо на пресс-конференции на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В среду, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Зеленский повторил свою идею о приостановке участия в нем стран, которые, по мнению украинской стороны, осуществляют агрессию в нарушение Устава ООН. Кроме того, он представил свое видение реформы всемирной организации и предложил дать Генассамблее право преодолевать вето постоянных членов СБ ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в начале совещания, что порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран-членов. Также он назвал заседание с участием украинского лидера спектаклем.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.