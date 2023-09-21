В Ереване начались задержания манифестантов

На кадрах телеканала 24TV видно, что полиция применяет силу

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали задержания манифестантов, перекрывающих улицы в центре Еревана, у здания МВД. Трансляцию с места событий в прямом эфире ведет местный телеканал 24TV.

На кадрах видно, что полиция применяет силу. Манифестантов заталкивают в полицейские машины.

В целом ситуация в городе спокойная. Серьезных очагов напряженности нет. Местами происходят перепалки между водителями и манифестантами, передает корреспондент ТАСС.