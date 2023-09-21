В Нигерии в штате Кано ввели комендантский час

Такое решение приняли после признания недействительной победы оппозиционера на состоявшихся губернаторских выборах

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Комендантский час введен на территории штата Кано на севере Нигерии после решения суда о признании недействительной победу оппозиционера на состоявшихся губернаторских выборах. Об этом сообщил нигерийский новостной портал Tell.

Улицы административного центра штата города Кано, население которого достигает 4,3 млн, патрулируют усиленные наряды полиции, отмечает он.

Накануне суд аннулировал победу на губернаторских выборах представителя оппозиции Аббы Кабара Юсуфа и постановил, что выборы выиграл представитель правящей партии Насуру Юсуф Гавуна. Оппозиция отказалась признать вердикт суда. В результате в штате введен комендантский час и приняты повышенные меры безопасности.