Египет считает, что саммит будущего станет поворотным моментом при реализации ЦУР

Глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что мир вступит "в эру реализации и перейдет от обещаний и обязательств к их воплощению"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Предстоящий Саммит будущего должен стать отправной точкой для реализации программы Организации Объединенных Наций (ООН) по целям устойчивого развития (ЦУР). Такое мнение высказал глава МИД Египта Самех Шукри, выступая на министерской встрече по подготовке к указанному саммиту в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН.

"Египет надеется, что Саммит будущего станет поворотным моментом, когда мы вступим в эру реализации и перейдем от обещаний и обязательств к их воплощению", - отметил Шукри. По его словам, это необходимо, чтобы "основать такую международную систему, которая справедливо и равноправно будет преодолевать те вызовы, которые особенно пагубно сказываются на развивающихся странах, несоразмерно усугубляют в них экономический и социальный кризисы, угрожая тем, что они не смогут продвигаться по пути к целям устойчивого развития".

Глава египетского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что "итоги Саммита будущего станут приоритетными для выполнения мировым сообществом". "Развитие и мир - это две стороны одной медали, и эта связь наиболее остро чувствуется в Африке, которая продолжает страдать от терроризма, нестабильности, изменений климата", - пояснил Шукри. Именно поэтому, как убежден министр, "крайне важно продвигаться вперед в деле обеспечения устойчивости мира, наращивании потенциала многонациональных учреждений, уважая при этом суверенитет государств с тем, чтобы они могли перейти от конфликтов к стабильному развитию и гарантировать устойчивость мирного процесса и национального примирения".

В этой связи Шукри выступил за необходимость "расширять финансирование, развитие и реформирование международных финансовых институтов, чтобы преодолеть неравенство между развитыми и развивающимися странами". Он также указал на "обязательства развитых государств в передаче современных технологий, обеспечении и продвижении сотрудничества в области цифровых и других научно-исследовательских программ, наращивании научного потенциала развивающихся стран". Шукри подчеркнул необходимость самой серьезной подготовки к Саммиту будущего, чтобы на нем "действительно были реализованы общие интересы и поощрялись консенсусные решения".