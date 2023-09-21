21 сентября, 18:13

Главы МИД Белоруссии и Турции обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине

В белорусском дипломатическом ведомстве охарактеризовали встречу как продуктивную

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и Турции Сергей Алейник и Хакан Фидан на полях проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

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"Обсуждена ситуация в сфере региональной безопасности, перспективы урегулирования украинского кризиса, белорусско-турецкие политические и торгово-экономические отношения, обмен визитами, продовольственная безопасность", - говорится в сообщении.

В белорусском дипломатическом ведомстве охарактеризовали встречу как продуктивную.

Ранее Минск и Анкара неоднократно заявляли о готовности предоставить площадки для проведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине. 

Теги:
БелоруссияУкраинаТурцияРоссияГенассамблея ООНВоенная операция на УкраинеАлейник, Сергей ФедоровичФидан, Хакан
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