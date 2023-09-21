Зеленский попросил у США ракеты и послушал сам себя в ООН. Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречи в Конгрессе США, в ходе которых попросил новой помощи, без которой Киев потерпит поражение.

При этом американский публицист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой привел слова близкого к разведке США американского чиновника о том, что Россия победила в конфликте на Украине, но администрация президента США Джо Байдена и американские СМИ скрывают это, распространяя лживую информацию.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Подразделения Южной группировки войск РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

На краснолиманском направлении российскими силами были отражены три атаки ВСУ, на запорожском направлении - две атаки противника, добавили в ведомстве. Потери украинской стороны на всех направлениях за сутки составили порядка 600 бойцов.

Кроме того, ВС РФ уничтожили на острове Переяславский в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), отметили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в ведомстве.

Зеленский хочет продолжения

Украинские войска столкнулись с тяжелейшими потерями в ходе контрнаступления и были вынуждены отменить его, утверждает американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника, близкого к разведке США. По словам источника, украинские войска подняли бы мятеж, если бы им было приказано продолжить наступление.

После попыток прорвать российские укрепления ВСУ были деморализованы и сейчас у них нет шансов на победу, отмечает Херш. Публицист привел слова чиновника, заявившего, что "война продолжается потому, что Зеленский настаивает на ее необходимости". Ни в украинском генштабе, ни в Белом доме "не обсуждают вопрос о прекращении огня и не проявляют интереса к переговорам, которые могли бы привести к прекращению бойни".

Конгресс США не определился

Американские законодатели, от которых Белый дом ждет одобрения запроса о выделении дополнительного финансирования Украине, ожидают от президента США Джо Байдена разъяснения стратегии Вашингтона в отношении Киева и самого конфликта, сообщила газета Politico, пообщавшаяся с некоторыми конгрессменами. Законодатели обеих партий считают, что американская администрация должна "привести более убедительные аргументы" в пользу запрашиваемой дополнительной помощи для Украины. В частности, члены конгресса ждут от Белого дома ответов на вопросы о том, на какой стадии находится конфликт, как долго он может еще продлиться, как тратятся выделенные Киеву американские деньги и почему США должны поддерживать Украину.

Вместе с тем в четверг по окончании встречи с президентом Украины председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) сообщил, что Зеленский просил США поставить Киеву тактические ракеты ATACMS и истребители-бомбардировщики F-16. Конгрессмен высказался за то, чтобы внести положения о передаче Киеву всех запрашиваемых нынешними украинскими властями вооружений в законодательство о расходной части федерального бюджета США на 2024 финансовый год, начинающийся уже 1 октября, чтобы обязать американскую администрацию выполнить такие планы. По мнению Маккола, на это согласятся члены Конгресса и в Палате представителей, и в Сенате, представляющие как правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партию США.

Позднее на встрече с американскими сенаторами Зеленский заявил о том, что Киев потерпит поражение, если не получит новую помощь от Вашингтона.

Послушал сам себя

СМИ на Украине обратили внимание на курьезный монтаж телерепортажа с выступления президента страны Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Ролик скомпонован таким образом, словно глава государства одновременно находится и в зале, и на трибуне. Не исключено, что целью монтажа была более "красивая" картинка и демонстрация "полного зала" во время выступления главы украинского государства - на деле помещение было заполнено едва ли на четверть. Выступление Зеленского с трибуны ГА ООН состоялось 19 сентября.

Громкие украинские дела

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины, сообщила украинская служба Би-би-си. По ее данным, следствие идет полтора года, главком уже беседовал со следователями. У Залужного пока нет процессуального статуса по делу, однако не исключено, что главком может его получить. При этом Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований не ответили на запрос СМИ об участия Залужного в следственных действиях.

Правоохранительные органы Украины с февраля 2022 года возбудили 863 уголовных дела, связанных с незаконным использованием и хищением гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований, сообщают украинские СМИ. Больше всего дел по этим видам преступлений возбуждено в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Полтавской областях. Гуманитарная помощь, предназначенная для военных ВСУ, продается на рынках всех городов Украины.

Зерно преткновения

На фоне скандала с ограничениями на ввоз в Польшу украинского зерна министр аграрной политики Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус попытаются разработать вариант взаимодействия по вопросам экспорта. Как сообщили в Министерстве аграрной политики Украины, переговоры пройдут в ближайшие дни. В ведомстве также заявили, что польская сторона изучит план Киева по экспорту сельхозпродукции и подготовит к нему свои предложения.

О будущем механизме импорта украинского зерна договорились также власти Словакии и Украины. По данным словацких СМИ, спорные вопросы, касающиеся ввоза зерновых культур с Украины, были урегулированы в ходе состоявшихся в формате видеоконференции переговоров глав Минсельхозов двух стран. В итоге, как сообщил Сольский, Украина отзывает из Всемирной торговой организации (ВТО) жалобу на Словакию, продлившую в одностороннем порядке запрет на ввоз украинского зерна после отмены Еврокомиссией действовавшего ранее эмбарго. Кроме того, Киев снимает введенный в ответ на действия Братиславы запрет на импорт на украинскую территорию продукции словацких аграриев. В свою очередь Словакия отменит запрет на импорт украинского зерна после того, как вступит в силу разрабатываемый совместно с Киевом механизм его ввоза.