Зеленский надеется, что поддержка Украины в Конгрессе США останется постоянной

Украинский президент попросил у лидеров Палаты представителей Конгресса усилить противовоздушную оборону страны

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров Палаты представителей Конгресса США усилить украинскую противовоздушную оборону и выразил надежду, что поддержка его страны в американском парламенте будет постоянной.

В сообщении на сайте президента говорится, что в рамках рабочего визита в США Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в верхней палате Конгресса США Стивом Скалисом и лидером Демократической партии в Конгрессе США Хакимом Джеффрисом. "Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на поле боя. Были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины и усиление возможностей украинской ПВО, особенно накануне зимнего периода", - говорится в сообщении.

"Мы рассчитываем на вас, на вашу постоянную поддержку", - приводит пресс-служба Зеленского его слова в беседе с руководством Палаты представителей Конгресса.

Президент просил на встрече о поставках Киеву тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16, сообщил журналистам председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас). Зеленский также провел встречу с членами Сената Конгресса США. В ходе нее он заявил, что Киев потерпит поражение, если не получит новую помощь от Вашингтона.

Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ближайшие часы в Белом доме состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом.