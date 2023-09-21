Лукашенко назвал вбросом информацию о его новой резиденции

Президент Белоруссии подчеркнул, что ему хватает мест, где работать

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом информацию о том, что для него строят новую резиденцию, и связал ее появление с предстоящей электоральной кампанией.

"На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Недавно появилась информация: Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет Всебелорусское народное собрание (ВНС). Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, видеофрагмент размещен в Telegram-канале "Пул Первого".

Он уточнил, что управление делами президента отремонтировало корпус бывшей больницы для чиновников (Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента) после ее переезда за город. "Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей", - рассказал президент. Глава государства подчеркнул, что ему хватает мест, где работать. "Здесь я работаю [во Дворце Независимости] и за городом, один к одному кабинеты. Больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.

По его словам, подобные информационные вбросы нужны для очернения власти. "Идет накат, и выбирают центральных людей, на кого надавить и по кому ударить. Главное - "подмочить" власть. Поэтому имейте в виду. Мы должны это доносить до людей и им разъяснять, - сказал президент. - Я хорошо об этом информирован: на каждого, кто так или иначе патриот, уже готовится информационная атака".

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что в центре Минска в здании бывшей "лечкомиссии", скорее всего, строят новую резиденцию Лукашенко со спа-центром, бассейном, конференц-залом, рабочим кабинетом и спальней.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, в конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.