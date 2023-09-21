Спецназ в Ереване задержал нескольких протестующих у здания правительства

Ситуация остается напряженной

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спецназа Армении задержали нескольких протестующих у здания правительства в центре Еревана. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Силовики, охраняющие вход в здание правительства, несколько раз осуществили организованный выход колонной и вывели из толпы нескольких человек. Спустя несколько минут протестующие стали кидать в силовиков различные предметы. Ситуация у здания напряженная.

Правоохранители на площади Республики стоят в несколько рядов перед зданием правительства, перед ними несколько сотен протестующих. Периодически участники акции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе, вступают с полицией в перепалку. Силовики призывают граждан к спокойствию.

В городе в это время спокойно. Некоторые перекрестки разблокированы после того, как их перекрыли протестующие. Автомобильное движение в центре столицы частично восстановлено.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".