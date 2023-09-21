21 сентября, 18:27
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны подчеркнули необходимость создания гарантий для безопасности и обеспечения прав народа Карабаха, отметили в правительстве Армении

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

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"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, и пути преодоления последствий. Была подчеркнута необходимость создания гарантий для безопасности и обеспечения прав народа Карабаха", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что стороны коснулись также темы сегодняшнего срочного заседания Совета Безопасности ООН. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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