Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны подчеркнули необходимость создания гарантий для безопасности и обеспечения прав народа Карабаха, отметили в правительстве Армении

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, и пути преодоления последствий. Была подчеркнута необходимость создания гарантий для безопасности и обеспечения прав народа Карабаха", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что стороны коснулись также темы сегодняшнего срочного заседания Совета Безопасности ООН.