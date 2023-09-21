Эрдоган заявил, что целью Турции является международная интеграция Северного Кипра

Анкара "не признает" иные варианты урегулирования, отметил турецкий президент

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Турция намерена заниматься международной интеграцией непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и считает признание ее независимости единственным вариантом. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Сейчас уже ясно, что федеративная формула [решения проблемы Кипра] нереалистична и не будет работать. Отрицать этот факт - это вести остров в тупик. Мы стремились найти справедливое и постоянное решение на Кипре на принципах создания двух государств. Признание ТРСК независимым государством - это единственный и наиболее эффективный шаг, который будет способствовать решению кипрской проблемы", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans.

Анкара "не признает" иные варианты урегулирования, отметил Эрдоган.

Турция "полна решимости обеспечивать права ТРСК до самого конца и в рамках международного права, данного ей как гаранту" этой части Кипра. "Признание странами ТРСК независимым государством служит миру и спокойствию в Восточном Средиземноморье. Наша дальнейшая дорожная карта включает эффективные шаги по полной защите прав ТРСК и ее интеграции в международную систему", - сообщил президент.

Он проинформировал о контактах турецкой и греческой делегаций в Нью-Йорке. "Мы стремимся рассеять неспокойную атмосферу в Эгейском море, аналогичный подход демонстрирует [премьер-министр Греции Кириакос] Мицотакис. Но самым важным шагом для нас сейчас является саммит в Салониках, который, надеемся, состоится 7 декабря", - сказал президент. Эрдоган выразил надежду, что после встречи в Салониках стороны продолжат создавать атмосферу доверия, избегая заявлений и шагов, которые могут этому помешать.