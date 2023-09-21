Зеленский и Остин обсудили Рамштайн и долгосрочные оборонные потребности Украины

Шеф Пентагона на встрече сообщил последние данные о военной помощи США

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил итоги встречи контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн и оборонные потребности Киева в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"В ходе встречи Остин сообщил последние данные о военной помощи США, которая направлена на удовлетворение наиболее острых потребностей Украины на поле боя. Они также обсудили итоги 15-й встречи контактной группы по Украине, заседание которой состоялось ранее на этой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии. <...> У них также была возможность обсудить потребности Украины в долгосрочной перспективе и будущую поддержку Киеву", - сказал он.