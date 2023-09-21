США обсудят с Индией на высоком уровне обвинения в ее адрес со стороны Канады

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в стране обеспокоены ситуацией

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены обсудить с Индией на высоком уровне обвинения в адрес ее спецслужб со стороны Канады. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Не буду вдаваться в приватные дипломатические переговоры по этой теме, которые уже состоялись или могут состояться. Скажу только, что у нас были и будут контакты с индийцами на высоком уровне по этому вопросу. Это дело вызывает у нас обеспокоенность. Мы это воспринимаем серьезно и продолжим работать над этим. И мы будем поступать таким образом независимо от того, о какой стране идет речь. Нет какого-то особого исключения в случае таких действий независимо от того, о какой стране идет речь", - заявил советник американского лидера.

"Мы будем отстаивать свои базовые принципы, - подчеркнул Салливан. - И мы также будем тесно консультироваться с союзниками вроде Канады, у которых собственные правоохранительный и дипломатический процессы".

Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству в июне лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз.