Болгария объяснила высылку настоятеля подворья РПЦ "гибридным воздействием"

Государственное агентство национальной безопасности республики утверждает, что "эти меры наложены в связи с деятельностью направленной против национальной безопасности и интересов" страны

СОФИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Государственное агентство национальной безопасности решило ввести принудительные административные меры - высылку, запрет на пребывание в стране и запрет на въезд в Болгарию в течение пяти лет - в отношении гражданина России и двух граждан Белоруссии "за гибридное воздействие" на болгар. Об этом говорится в сообщении спецслужбы на официальном сайте.

В посольстве России в Болгарии ТАСС ранее уточнили, что власти решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля.

В ведомстве утверждают, что "эти меры наложены в связи с деятельностью направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария". "Действия указанных лиц связаны с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по оказанию целенаправленного воздействия на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов", - говорится в его сообщении.

По словам посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой, в четверг священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну". "При этом их посадили в автозак и повезли по домам, чтобы они могли собрать свои вещи, потом завезут в церковь и далее на границу с Сербией", - сказала она.

Как сообщает корреспондент ТАСС, отец Вассиан и его помощники были доставлены в церковь под охраной сотрудников спецслужб около 19:30 (совпадает с московским), там они смогли встретиться с послом России и представителями посольства Белоруссии. Около 20:00 спецавтомобиль с представителями РПЦ отправился в сторону болгаро-сербской границы, его также сопровождает российский дипломат. Около 22:00 они покинули страну

"На ближайшее время Русская церковь в Софии будет закрыта", - сообщила ТАСС Митрофанова.