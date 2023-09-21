В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в пяти регионах в северной, восточной и центральной частях Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской в течение получаса. Отдельно предупреждение об угрозе с воздуха на две минуты объявлялось в Черкасской области.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, она продлилась более 20 минут.

В новость были внесены изменения (23:01 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.