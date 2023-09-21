21 сентября, 19:19,
обновлено 21 сентября, 19:55
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ООН призвала к устойчивому прекращению огня в Карабахе

Во всемирной организации заявили о готовности поддержать мирные усилия по урегулированию ситуации

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. ООН призывает к надежному и продолжительному прекращению всех боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил помощник генсека всемирной организации Мирослав Йенча, выступая на заседании ее Совета Безопасности.

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"Мы призываем к надежному и устойчивому прекращению всех боевых действий. Любое возобновление эскалации приведет к дальнейшей гибели и страданиям людей, а также еще больше отбросит поддерживаемые мировым сообществом мирные усилия", - сказал он.

ООН готова поддержать мирные усилия по урегулированию в Нагорном Карабахе, остается в контакте со всеми сторонами, отметил помощник генсека. "Секретариат ООН будет оставаться в тесном контакте со всеми соответствующими игроками и затронутыми сторонами, а также готов поддержать продолжающиеся мирные усилия, как это необходимо, - отметил Йенча. - Секретариат также готов к проведению оценки гуманитарных потребностей при получении доступа и представить необходимое содействие". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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