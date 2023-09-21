Делегация Израиля покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления Аббаса

Президент Палестины посвятил палестино-израильскому конфликту

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Израиля покинули зал заседаний во время выступления президента Палестины Махмуда Аббаса на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Свою речь он целиком посвятил палестино-израильскому конфликту, обрушившись с острой критикой на Израиль за его политику в отношении палестинцев.

"Пока я стою здесь перед вами, израильское расистское ультраправое правительство продолжает нападать на наш народ", - утверждал Аббас, добавив, что израильская сторона якобы без объяснения причин отказывается передать Палестине тела по меньшей мере 600 палестинцев. На этих словах Аббаса представители Израиля покинули зал заседаний.

Днем ранее израильская делегация вышла из зала во время выступления с трибуны Генассамблеи президента Ирана Эбрахима Рахими. При этом постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, встав со своего места, спустился по рядам и развернул плакат с лозунгом в защиту прав иранских женщин. Дипломата затем вывели из зала заседаний сотрудники охраны штаб-квартиры ООН.