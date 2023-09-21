Протестующие у здания правительства в Ереване расходятся

Сотрудники спецназа также покидают прилегающую территорию

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Акция протеста у здания правительства Армении в центре Еревана завершилась, граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна после событий в Нагорном Карабахе, расходятся, также прилегающую территорию покидают сотрудники спецназа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Площадь Республики, на которой расположен кабмин, убирает спецтехника.

Обстановка в городе спокойная, однако, с утра пятницы оппозиция вновь планирует перекрытие дорог и блокировку здания правительства.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".