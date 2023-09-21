Китай выразил надежду на сохранение перемирия в Нагорном Карабахе

Ка заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, безопасность российских миротворцев в регионе должна быть обеспечена

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на сохранение перемирия в Нагорном Карабахе и нормализацию ситуации. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Нагорному Карабаху.

"Отмечаем, что при посредничестве России сторонам вчера удалось достичь прекращения огня. Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию, надеемся на то, что это прекращение огня устоит и ситуация постепенно вернется к нормальному состоянию", - сказал он.

"Выражаем соболезнования [в связи с тем], что в ходе этого нападения погибли российские миротворцы. Они постоянно выполняли и выполняют свои функции в сложных обстоятельствах, поэтому их безопасность должна быть гарантирована", - сказал он.