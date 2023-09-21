Economist: ВСУ при контрнаступлении заняли менее 1% территории, которую считают своей

Издание отметило, что линия фронта практически не изменилась за последние месяцы

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам более чем трех месяцев контрнаступления заняли менее 0,25% территории, которую Киев считает своей, по сравнению с теми позициями, которые они контролировали в июне. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Издание отметило, что линия фронта практически не изменилась за последние месяцы, при этом ВСУ потеряли значительное число наиболее подготовленных и опытных военнослужащих. Согласно The Economist, на Западе и в Киеве приходят к осознанию того, что конфликт на Украине будет продолжительным.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. Российский лидер отметил, что украинское контрнаступление не имеет результатов.