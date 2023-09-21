21 сентября, 20:11

Санду встретилась с Байденом на Генассамблее ООН

Президент Молдавии отметила ценность "стратегического партнерства и тесных отношений" между республикой и США

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что встретилась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с американским лидером Джо Байденом.

"Для меня было честью встретиться с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По мере того как Молдова укрепляет свою демократию, мы ценим прочное стратегическое партнерство и тесные отношения с Соединенными Штатами Америки", - написала Санду в четверг в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
СШАМолдавияБайден, ДжоСанду, Майя
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