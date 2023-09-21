В Ираке заявили, что не нуждаются в боевых подразделениях из США или других стран коалиции

Премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани пояснил, что силы безопасности страны добились прогресса с точки зрения повышения боеготовности

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Ирак не нуждается в присутствии на его территории каких-либо боевых подразделений как из США, так и из других стран международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани в интервью CNN. Заявления премьера приводятся в Telegram-канале его канцелярии.

"Ираку сегодня не нужны боевые подразделения ни из США, ни из остальных государств международной коалиции", - подчеркнул ас-Судани, добавив, что силы безопасности страны добились прогресса с точки зрения повышения боеготовности. Кроме того, по его словам, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сейчас превратилась "лишь в разрозненные группы, преследуемые в пустыне и пещерах", и более "не представляет угрозы для Ирака".

Премьер сообщил о получении от США "проекта меморандума о взаимопонимании", касающегося "формата отношений между Ираком и международной коалицией". Документ, отметил ас-Судани, сейчас изучается иракским оборонным ведомством.

20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с США начали масштабную военную операцию против Ирака, получившую название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom). Иностранное вторжение, свержение президента Саддама Хусейна и многолетние боевые действия погрузили страну в хаос межэтнической и межрелигиозной войны. Территория Ирака стала опорной площадкой для многочисленных террористических группировок, в том числе "Аль-Каиды" и ИГ (запрещены в РФ). К 2014 году более 60% территории страны находились под контролем боевиков ИГ, и только к концу 2017-го при поддержке новой международной коалиции под эгидой США иракские войска очистили районы республики от формирований этой террористической группировки.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из республики всех иностранных сил. В марте 2021 года иракские власти заявили, что численность американских войск в республике не превышает 2,5 тыс. человек. 22 декабря 2021 года Генштаб Вооруженных сил Ирака сообщил, что международная коалиция завершила операцию по выводу своих войск с территории страны, но сохранила присутствие на уровне военных советников.