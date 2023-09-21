21 сентября, 20:38,
обновлено 21 сентября, 20:59

МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Карабахе

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН потребовал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карбахе и незамедлительно развернуть там межведомственную миссию ООН.

"Взываю к Совету Безопасности предпринять следующие срочные меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга и оценки прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - сказал Мирзоян. 

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