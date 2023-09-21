В МИД Армении заявили, что Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения, при этом в Ереване видят намерения "ряда игроков" вовлечь страну в военные действия. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы решительно заявляем от том, что утверждения и ссылки на присутствие каких-то военнослужащих из состава Вооруженных сил Республики Армения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Перед лицом этой попытки мы четко видим намерения ряда игроков вовлечь Республику Армения в военные действия и таким образом, чтобы боестолкновения велись уже на нашей суверенной территории", - заявил Мирзоян.

Как подчеркнул министр, "позиция Армении тверда и неизменна - необходимо наладить мирные отношения исходя из взаимного признания суверенитета и территориальной целостности".