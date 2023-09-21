Украина подписала меморандумы о сотрудничестве с оборонно-промышленными группами США

В пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского пояснили, что предполагается содействовать "установлению связей и развитию сотрудничества с американскими оборонными компаниями, заинтересованными в размещении своих производственных объектов"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Украина подписала меморандумы о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере с несколькими профильными организациями США. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

По ее данным, в присутствии Зеленского "состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве и развитии совместных проектов между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Глобальным оборонно-промышленным альянсом, Оборонно-промышленной коалицией Аризоны и Аэрокосмической и оборонной ассоциацией Юты". Как отметили в пресс-службе, предполагается содействовать "установлению связей и развитию сотрудничества украинской стороны с американскими оборонными компаниями, заинтересованными в размещении своих производственных объектов на территории" Украины.

Зеленский 21 сентября встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил итоги встречи контактной группы по военному содействию Украине в "формате Рамштайн" и оборонные потребности Киева в долгосрочной перспективе. После этого президент прибыл в Белый дом для встречи с американским коллегой Джо Байденом.