Байден заявил, что США выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине

Американский лидер добавил, что Вашингтон намерен и далее оказывать поддержку Киеву

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Вашингтон выступает за мирное урегулирование на Украине.

Принимая в Белом доме президента США Владимира Зеленского, Байден заверил, что Вашингтон намерен и далее оказывать поддержку Киеву. "Поэтому мы запустили процесс придания официального характера нашему долгосрочному обязательству перед Украиной в сфере безопасности - вместе с Группой семи и другими партнерами. И поэтому мы поддерживаем справедливый и прочный мир, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность", - заявил американский лидер.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами американский народ решительно настроен на то, чтобы делать все возможное, дабы мир вас поддерживал. И в этом заключается наша главная цель", - сказал Байден Зеленскому.