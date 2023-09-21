Спецназ Судана объявил о готовности к прекращению огня и переговорам

Командующий силами быстрого реагирования республики Мухаммед Хамдан Дагало также сообщил о намерении "обеспечить доставку международной гуманитарной помощи и предоставить безопасные коридоры для выхода из зон столкновений гражданских лиц"

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана готовы к прекращению огня и началу переговоров о мире с представителями армии страны. Об этом заявил командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало.

"Силы быстрого реагирования полностью готовы к прекращению огня в Судане и всеобъемлющим политическим переговорам, которые приведут к мирному решению суданского кризиса и созданию гражданского правительства", - указал Дагало в обращении к ООН, которое процитировал телеканал Al Hadath. Дагало добавил, что отряды спецназа также готовы "обеспечить доставку международной гуманитарной помощи и предоставить безопасные коридоры для выхода из зон столкновений гражданских лиц". При этом он указал, что силы быстрого реагирования "заинтересованы в долгосрочном прекращении огня".

По убеждению Дагало, Вооруженные силы Судана "являются союзником бывшего режима, против которого восстал суданский народ", и именно армия "начала войну против отрядов спецназа". Как считает глава сил быстрого реагирования, намерения командования армии "враждебны переменам и демократическим преобразованиям".

Выступление Дагало прозвучало за час до начала речи командующего суданской армией и главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.