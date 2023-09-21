21 сентября, 20:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Британия выступила против применения военной силы в Нагорном Карабахе

Лондон призвал Баку урегулировать конфликт путем диалога

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания призывает Азербайджан воздержаться от использования военной силы в Нагорном Карабахе и урегулировать конфликт путем диалога. Об этом заявил замглавы МИД королевства Тарик Ахмад, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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"Вместе со своими партнерами Соединенное Королевство призвало Азербайджан прекратить применение силы, воздержаться от дальнейших эскалационных действий и вернуться к диалогу. Хотя мы признаем вопросы суверенитета и территориальной целостности, военная сила не может применяться для разрешения напряженной ситуации между общинами. Прямой диалог - единственный путь обрести по-настоящему устойчивый мир", - сказал он. Ахмад выразил надежду на "возобновление переговоров с участием представителей карабахских армян" для "обеспечения прав и безопасности всех жителей региона, чтобы они могли жить в мире".

"Дальнейшее насилие лишь подорвет хрупкий прогресс на пути к устойчивому мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, которое должно исходить из суверенитета и территориальной целостности обеих стран, что отвечает интересам всего Южного Кавказа. Соединенное Королевство со своей стороны приветствует вчерашнее объявление о прекращении огня. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня во избежание насилия и вступить в открытый диалог о безопасном будущем жителей региона", - указал он, отметив, что Лондон "готов поддерживать этот важный процесс любым способом".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияВеликобританияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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