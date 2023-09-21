Британия выступила против применения военной силы в Нагорном Карабахе

Лондон призвал Баку урегулировать конфликт путем диалога

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания призывает Азербайджан воздержаться от использования военной силы в Нагорном Карабахе и урегулировать конфликт путем диалога. Об этом заявил замглавы МИД королевства Тарик Ахмад, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Вместе со своими партнерами Соединенное Королевство призвало Азербайджан прекратить применение силы, воздержаться от дальнейших эскалационных действий и вернуться к диалогу. Хотя мы признаем вопросы суверенитета и территориальной целостности, военная сила не может применяться для разрешения напряженной ситуации между общинами. Прямой диалог - единственный путь обрести по-настоящему устойчивый мир", - сказал он. Ахмад выразил надежду на "возобновление переговоров с участием представителей карабахских армян" для "обеспечения прав и безопасности всех жителей региона, чтобы они могли жить в мире".

"Дальнейшее насилие лишь подорвет хрупкий прогресс на пути к устойчивому мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, которое должно исходить из суверенитета и территориальной целостности обеих стран, что отвечает интересам всего Южного Кавказа. Соединенное Королевство со своей стороны приветствует вчерашнее объявление о прекращении огня. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня во избежание насилия и вступить в открытый диалог о безопасном будущем жителей региона", - указал он, отметив, что Лондон "готов поддерживать этот важный процесс любым способом".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.