Глава МИД Армении покинул зал СБ ООН при выступлении коллеги из Азербайджана

Арарат Мирзоян выступал перед Джейхуном Байрамовым

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян покинул зал, где проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, во время выступления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мирзоян выступал перед Байрамовым. После начала речи главы МИД Азербайджана министр иностранных дел Армении поднялся и вышел из зала, хотя представитель армянской делегации остался. Мирзоян позднее вернулся.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

В новость внесены изменения (00:50 мск) - передается с уточнением очередности выступления министров, верно - Мирзоян выступал перед Байрамовым.