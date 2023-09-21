Вице-председатель КНР: Китай не будет стремиться к экспансии и доминированию

Хань Чжэн подчеркнул, что Пекин не боится противостоять гегемонии

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Китай никогда не будет стремиться к экспансии и доминированию в мире. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Вне зависимости от того, какого уровня достигнет Китай в своем развитии, мы никогда не будем [проводить политику] доминирования, никогда не будем вести экспансию", - сказал он на общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как уточнил Хань Чжэн, Пекин намерен проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику. Он подчеркнул, что КНР не боится противостоять гегемонии, это ключевая особенность китайской дипломатии.