Азербайджан заявил о достижении всех целей операции в Карабахе

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Все цели локальной антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе были достигнуты. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Карабахе.

"Азербайджан достиг всех целей, поставленных в рамках антитеррористических мероприятий. Если бы Армения выполнила обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что так не произошло, виновата только Армения", - сказал Байрамов.