21 сентября, 20:56,
обновлено 21 сентября, 21:56
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан заявил о достижении всех целей операции в Карабахе

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Все цели локальной антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе были достигнуты. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Карабахе.

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"Азербайджан достиг всех целей, поставленных в рамках антитеррористических мероприятий. Если бы Армения выполнила обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что так не произошло, виновата только Армения", - сказал Байрамов.

  

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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