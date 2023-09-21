МИД ФРГ заявил, что суверенитеты Армении и Азербайджана не должны подвергаться сомнению

Анналена Бербок призвала Ереван и Баку вернуться к переговорам при посредничестве Европейского союза

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок Анналена Бербок в Нью-Йорке, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Я также хочу повторить то, что неоднократно подчеркивалось в резолюциях этого органа [Совета Безопасности ООН]", - сказала Бербок. "Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению", - отметила она. При этом глава МИД ФРГ добавила, что "трудно представить, какие лишения переносят дети, женщины и мужчины в Нагорногом Карабахе в течение нескольких месяцев".

Бербок призвала Азербайджан и Армению вернуться к переговорам при посредничестве Европейского союза.

"Этот конфликт с момента его начала более 30 лет назад привел к многочисленным жертвам. То, что нам нужно, то, что нужно людям в регионе, - это прочный мир между Арменией и Азербайджаном", - сказала глава МИД ФРГ.

Этого, по ее словам, можно добиться только за столом переговоров. "Мы продолжим разъяснять это обеим сторонам. Я призываю вас вернуться к переговорам при посредничестве Европейского союза", - подчеркнула глава МИД ФРГ, добавив, что настало время для деэскалации.

Глава МИД ФРГ заявила, что Лачинский коридор должен оставаться открытым.

"Население Нагорного Карабаха заслуживает того, чтобы жить в безопасности и защищать свои права. Сохранение открытого Лачинского коридора имеет решающее значение по гуманитарным причинам, а также потому, что он обеспечивает культурный и социальный мост для этнических армян, живущих в Карабахе", - сказала Бербок на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.