Папа Римский Франциск едет в Марсель на встречу епископов Средиземноморья

Понтифик также увидится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

ВАТИКАН/МАРСЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск отправляется сегодня в свою 44-ю по счету зарубежную поездку - в Марсель, где он примет участие в очередной встрече епископов Средиземноморья (Средиземноморские встречи).

В рамках двухдневного визита он помолится в храме Нотр-Дам-де-ла-Гард, проведет встречу с местным духовенством, представителями религиозных организаций и благотворительных ассоциаций, примет участие в завершение форума, на который собрались католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий, и возглавит мессу. Как сообщили журналистам в Ватикане, в центре внимания вновь окажется проблема миграции. "Марсель всегда был местом приема мигрантов, а это всегда и столкновение, но и обогащение. Тема миграции, которая началась еще со скитаний Святого семейства, прозвучит в папских обращениях и речах", - сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он напомнил, что ранее Франциск дважды ездил на греческий остров Лесбос, где находится крупный лагерь беженцев, а в самом начале своего понтификата побывал на итальянском острове Лампедуза. Сейчас он вновь в центре внимания в связи с наплывом мигрантов.

Бруни также напомнил, что Франциск неоднократно затрагивал тему мигрантов, гибнущих в море, назвав Средиземноморье "самым большим кладбищем Европы". Одна из встреч и молитва состоятся у памятника рыбакам и жертвам моря, открытого ровно 100 лет назад. "Несомненно, стоит ожидать размышлений на эту тему", - добавил Бруни.

Франциск ранее приезжал во Францию - в Страсбург, где в 2014 году выступал в Европарламенте и Совете Европы. Ни тогда, ни сейчас папский приезд не считается официальной апостольской поездкой в страну, поскольку глава Римско-католической церкви посещает религиозное мероприятие, подчеркивают в Ватикане. Средиземноморские встречи епископов проводились в Бари в 2020 году и во Флоренции в 2022 году. На первую Франциск приезжал перед началом в Италии эпидемии коронавируса. Встречу во Флоренции понтифик вынужден был пропустить по состоянию здоровья.

В новейшей истории ни один из предшественников Франциска не бывал в Марселе. В последний раз Папа Римский приезжал сюда в 1533 году. Папа Климент VII, в миру Джулио Медичи, прибыл во французский город на свадьбу младшего сына короля Франциска I, будущего короля Генриха II с его племянницей Екатериной Медичи.

Встреча с президентом

В программе Франциска - встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который специально приедет в Марсель и, как он сам объявил, будет присутствовать на папской мессе. Решение президента присутствовать на богослужении, которое проведет понтифик, вызвало споры во французском обществе. Многие посчитали, что светский характер республики не позволяет президенту появляться на мессе. Глава государства ответил на критику, отметив, "что будет присутствовать на богослужении не как католик, а как президент Французской Республики, которая действительно является светской". Макрон подчеркнул, что не будет совершить никаких религиозных обрядов.

В Ватикане в свою очередь напомнили, что Франциск встречался с Макроном в Ватикане трижды - в 2019 году, 2021 и в октябре 2022 года. Как потом сообщали СМИ, в ходе аудиенции затрагивалась тема украинского урегулирования, Макрон попросил понтифика позвонить президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, "чтобы содействовать установлению мира на Украине".

Наблюдатели не исключают, что в ходе новой встречи тему украинского конфликта снова затронут, в частности, в свете миссии главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи, которому папа поручил добиваться сближения сторон через решение гуманитарных вопросов.

Исключительные меры безопасности

Министерство внутренних дел Франции приняло исключительные меры безопасности в дни визита понтифика в Марсель. В течение двух дней обеспечивать порядок в городе будут около 6 тыс. полицейских и жандармов. Они будут патрулировать не только улицы города, но и весь общественный транспорт.

Проверки будут проводить во всех местах, которые посетит Папа Римский, причем полицейские будут также периодически осматривать все используемые в ходе визита автомобили. Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард в Марселе закрыта для посетителей еще со среды. В пятницу вокруг нее установят периметр безопасности, власти намерены запретить в этой зоне движение и парковку любого транспорта. Пешком в район смогут пройти только его жители при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего адрес проживания.

Кроме того, полиция запретит пролеты беспилотных летательных аппаратов над объектами, которые посетит Франциск. В префектуре отметили, что беспилотники, которые залетят на территорию, будут немедленно нейтрализованы. Попасть на мероприятия с участием Франциска можно будет только по приглашениям.

Одновременно в Марселе проходят еще два крупных международных мероприятия, в том числе спортивного характера.