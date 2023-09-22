21 сентября, 21:04

Глава МИД Польши назвал текущий курс Киева оскорбительным для Варшавы

Збигнев Рау подчеркнул, что Украине придется восстанавливать доверие польского общества

ТАСС, 22 сентября. Нынешний политический курс Киева оскорбителен для Варшавы, Украине придется восстанавливать доверие польского общества. Об этом написал в четверг в соцсети Х (ранее Twitter) глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Нынешняя политика Украины не только вредна и болезненна для нас, но и прежде всего оскорбительна. Трудно предположить, что это быстро забудется. <...> Потребуется титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинских властей", - подчеркнул Рау.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что "появившиеся в последние дни в высказываниях украинских политиков сравнения Польши и России крайне оскорбительны для польского общества". Он также отметил, что они "приводят к глубокому переосмыслению польского сознания относительно Украины". 

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