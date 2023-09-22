Франция призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы в Карабахе

Глава французского МИД Катрин Колонна подчеркнула, что если Баку хочет мира, он должен участвовать в переговорах, а также "немедленно и без предварительных условий восстановить трафик через Лачинский коридор"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Азербайджан дать ощутимые гарантии неприменения силы в Нагорном Карабахе. Такое заявление она сделала в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в этом регионе.

"Если Азербайджан действительно хочет прийти к мирному решению, то он должен прямо сейчас предоставить ощутимые гарантии. Он должен добросовестно участвовать в переговорах, избегая применения силы или угроз, - отметила Колонна. - Он должен гарантировать амнистию тем, кто согласился на прекращение огня. Он должен немедленно и без предварительных условий восстановить трафик через Лачинский коридор".

Глава МИД Франции также заявила, что режим прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться.

Во вторник произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. В среду Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В четверг в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.