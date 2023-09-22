Китай готов содействовать диалогу Азербайджана и Армении

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что Китай поддерживает Азербайджан и Армению в "продолжении мер укрепления доверия путем диалога и переговоров"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай готов делать все от него зависящее для содействия урегулированию противоречий между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Нагорному Карабаху.

"Армения и Азербайджан - соседи, и друг от друга они никуда не денутся, - сказал он. - Поэтому необходимо проводить консультации, вести диалог. Это в интересах не только указанных стран, но и в интересах региональной и международной стабильности и мира".

Гэн Шуан добавил, что Китай поддерживает Азербайджан и Армению в "продолжении мер укрепления доверия путем диалога и переговоров". "Необходимо урегулировать спор между ними согласно нормам и принципам, которыми руководствуются в международных отношениях. Будем делать все от нас зависящее и сыграем конструктивную роль в этом процессе", - добавил дипломат.