В Азербайджане заявили, что диалогу с армянами Карабаха мешали НВФ

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Диалог между центральными властями Азербайджана и армянским населением Карабаха был невозможен из-за незаконных вооруженных формирований (НВФ), заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе.

"Ранее диалог (с армянами Карабаха - прим. ТАСС) был невозможен из-за того, что армянская сторона опиралась на присутствие на суверенной территории Азербайджана оснащенных тяжелым вооружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Байрамов.

По его словам, азербайджанские специалисты за прошедший год обезвредили более 2,7 тыс. мин, произведенных в Армении в 2021 году.

"С августа 2022 года по сегодняшний день на территории Азербайджана было обезврежено 2 728 мин, произведенных в Армении в 2021 году, уже после подписания трехстороннего заявления", - сказал Байрамов.