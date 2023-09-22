Франция и ФРГ планируют в рамках проекта танка MGCS создать многомодульную систему

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню пояснил, что некоторые из частей машины будут пилотируемыми

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Франция и Германия планируют в рамках проекта по разработке нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система) создать на его базе многомодульную систему. Об этом заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню на пресс-конференции по итогам встречи с германским коллегой Борисом Писториусом на авиабазе в Нормандии.

"Нужно понимать, что речь идет не только о танке. Это будет многомодульная система, - отметил он. - Некоторые из модулей будут пилотируемыми, другие - беспилотными".

Лекорню добавил, что планируется проектирование комбинированных модулей, способных работать в обоих режимах.

На авиабазе начальники штабов вооруженных сил обеих стран подписали документ, в котором содержатся требования к возможностям нового танка.

По словам министра, новое поколение танка будет сочетать в себе как привычные, так и современные технологии, такие как "электромагнитное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, лазеры". "Возникает также вопрос использования искусственного интеллекта в действиях сухопутных войск будущего. Мы также это обсуждали. Это ключевой момент в плане разведки, планирования, координации ведения огня во время боя", - сказал он.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных и промышленных кругах сообщала, что проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка находится на грани провала. Правительства двух стран запустили проект шесть лет назад. Новый танк призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам германский Leopard 2 и французский Leclerc. Германии, которая в этом году заложила на разработку танка почти €83,5 млн из специального фонда, отводится руководящая роль в создании боевой системы. Франция же, как ожидается, возьмет на себя больше полномочий в вопросе развития будущего общего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System).

Возможные характеристики MGCS

За реализацию проекта отвечают германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французская Nexter Systems. По информации газеты Bild, экипаж нового танка будет состоять из двух человек. Его сокращение (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек) обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины. Перезаряжаться снаряды будут, однако, пока вручную.

MGCS будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм. Для сравнения - в Leopard 2 установлена пушка калибра 120 мм, в российском Т-14 "Армата" - калибра 125 мм. Снаряды к пушке MGCS будут длиннее и, как ожидается, будут иметь большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.

Планируется, что новый танк будет иметь гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет меньше потреблять топлива, сможет дольше обходиться без дозаправки.