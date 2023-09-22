Завотделом ЦК ТПК: визит Ким Чен Ына в РФ изменил политическую ситуацию в мире

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Успешный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию вывел отношения двух стран на "новую стратегическую высоту" в соответствии с "требованиями нового времени" и "кардинально изменил мировую политическую обстановку". Такую оценку по поручению Президиума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) дал на заседании Политбюро заведующий отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам.

"Он отметил, что визит поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту согласно требованиям нового времени и кардинально изменил мировую политическую обстановку", - сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи". В докладе, как отмечается, было проанализировано значение визита Ким Чен Ына в РФ и шла речь "о перспективных планах развития отношений".

В этой связи Политбюро ЦК ТПК отметило, что визит в РФ "добился желанных результатов", и поздравило с этим Ким Чен Ына.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) поручил принять "активные конструктивные меры" по укреплению отношений с РФ во всех сферах, что должно внести вклад в улучшение благосостояния народов двух стран. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

По словам Ким Чен Ына, реализация таких мер необходима для выведения отношений с РФ "на новую стадию" и "умножения его успехов в России". Кроме того, лидер КНДР отметил необходимость "укреплять контакты и взаимодействие между соответствующими отраслями Кореи и России". "Это необходимо для того, чтобы внести реальный вклад в улучшение благосостояния народов двух стран", - отметил Ким Чен Ын.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), помимо заседания по случаю успешного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ, устроило прием в честь этого события. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

На мероприятие были приглашены члены делегации, сопровождавшие в РФ Ким Чен Ына, а также члены Президиума Политбюро ЦК ТПК. С поздравительной речью выступил секретарь ЦК ТПК Ли Иль Хван, предложивший тост за благополучие Ким Чен Ына, "вечное процветание КНДР и счастье народа".

Ким Чен Ын также сфотографировался на память с членами сопровождавшей его в поездке делегации.