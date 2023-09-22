В Китае заявили о готовности содействовать урегулированию кризиса на Украине

Вице-председатель КНР Хань Чжэн считает, что прекращение огня - единственная возможность решить эту проблему

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайские власти готовы оказывать конструктивное содействие урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, - сообщил он на общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Китай готов продолжать играть конструктивную роль в скорейшем восстановлении мира".

Как подчеркнул Хань Чжэн, прекращение огня - единственная возможность решить эту проблему.