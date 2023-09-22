Байден заявил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.

"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", - сказал он 21 сентября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Байден отметил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk.

Он заявил в ответ на вопрос об американской помощи Украине, что рассчитывает на поддержку Конгресса США, утверждая, что "альтернативы нет".