В Китае заявили, что будут активно противостоять климатическим изменениям

Вице-председатель КНР Хань Чжэн пояснил, что его государство будет активно помогать развивающимся странам в реализации проектов в области зеленой энергетики

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайские власти будут принимать активные меры для оказания противодействия изменениям климата на планете. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Китай продолжит прилагать активные усилия для противодействия климатическим изменениям", - подчеркнул он на общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Хань Чжэна, Пекин намерен проводить целенаправленную политику, нацеленную на экологическое развитие, и полностью прекратить строительство угольных электростанций. Он добавил, что Китай будет активно помогать развивающимся странам в реализации проектов в области зеленой энергетики.

Вице-председатель также указал на необходимость эффективной реализации Парижского соглашения по климату. Он отметил, что развитые государства должны предпринимать "более значительные усилия по снижению вредных выбросов [в атмосферу]", предоставлять странам с формирующейся рыночной экономикой капитал и технологии для того, чтобы они могли добиваться успешного решения соответствующих задач.