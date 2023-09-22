Сийярто намерен обсудить с Лавровым Украину и сотрудничество в энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что взаимодействие с Россией должно играть важную роль в энергоснабжении его страны

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым конфликт на Украине и сотрудничество между двумя странами в области энергетики. Как заявил в четверг в интервью телеканалу ATV глава венгерского МИД, эти две темы будут главными на их встрече, которая запланирована на полях сессии Генассамблеи ООН.

Отправляясь в Нью-Йорк, Сийярто говорил, что она намечена на вторую половину недели.

Отвечая на вопрос, какую цель он будет преследовать на переговорах с Лавровым, венгерский министр сказал: "Что касается моей цели, то она точно такая же, как и прежде. Во-первых, я вновь буду говорить о важности мира. Я скажу, что у нас сейчас очень плохая ситуация [в связи с конфликтом на Украине], и попрошу его сделать что-нибудь, чтобы положить этому конец".

"Кроме того, я поговорю с ним о вопросах энергоснабжения, потому что приближается зима и наше сотрудничество с Россией должно играть важную роль в энергоснабжении нашей страны. В данный момент я вижу, что подготовка к зиме идет хорошо благодаря сотрудничеству с «Газпромом» и другими российскими энергетическими партнерами, и я хотел бы его укрепить", - сказал Сийярто.

Ранее он отмечал, что в венгерских газовых хранилищах накоплены достаточные запасы топлива, их уровень выше, чем в среднем в Евросоюзе.

Сотрудничество в сфере энергетики

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций ЕС. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.