Глава Суверенного совета Судана призвал ООН считать силы спецназа страны террористами

Абдель Фаттах аль-Бурхан поблагодарил Организацию Объединенных Наций за оказываемую его республике гуманитарную помощь

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к ООН с просьбой признать отряды суданских сил быстрого реагирования (спецназа) террористической организацией. С таким призывом он выступил с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я призываю считать мятежные силы быстрого реагирования террористами, чтобы все боролись с ними и защищали суданский народ", - отметил аль-Бурхан. Он обвинил сторонников спецназа в совершении преступлений против человечности и этнических чистках, в частности, по словам главы Суверенного совета, это произошло "в суданском регионе Дарфур".

Кроме того, по убеждению аль-Бурхана, "очевидно, что отряды спецназа поддерживаются определенными международными и региональными силами". Как считает командующий армией, суданский конфликт "может стать искрой, которая негативно повлияет на региональную и международную безопасность".

Аль-Бурхан сообщил, что армия готова "оставить политику и передать власть в стране избранному гражданскому правительству". Он поблагодарил ООН за оказываемую Судану гуманитарную помощь и попросил мировое сообщество продолжать поддерживать республику.