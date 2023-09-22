Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за поставок зерна

Как заявил журналистам президент Украины, он благодарен польскому народу за поддержку

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не стал подробно комментировать вопрос о споре с Польшей из-за запрета на ввоз украинского зерна.

"Я благодарен польскому народу, польскому обществу за их поддержку. Вот и все", - сказал он в ходе короткого брифинга перед встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Польский журналист спросил Зеленского, боится ли он потерять Польшу как друга из-за спора об экспорте зерна.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и указали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко отстаивать свои интересы.