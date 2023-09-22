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Военная операция на Украине

Швеция договаривается об обучении пилотов ВСУ на истребителях Gripen в Чехии

По данным агентства ČTK, в составе чешских Военно-воздушных сил находится эскадрилья из 14 таких истребителей

СТОГКОЛЬМ, 22 сентября. /ТАСС/. Швеция ведет переговоры об обучении украинских пилотов управлению сверхзвуковыми истребителями Gripen и использованию установленных на них систем в Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

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В составе ВВС Чехии находится эскадрилья из 14 истребителей Gripen. Они арендованы республикой у скандинавского королевства и задействованы в том числе в охране воздушного пространства Словакии. Прага принимает участие в реализации программы обучения украинских военнослужащих. Чешское правительство одобрило ранее план, предусматривающий, что до конца 2023 года в стране пройдут курсы подготовки около 4 тыс. солдат ВСУ, половина из который уже их завершило.

В Минобороны Чехии заявили, что намерены и далее оказывать военную помощь Украине. Республика передала этой стране находившуюся на армейских складах военную технику, включая сделанную по советским лицензиям, которую не используют и не планировали использовать национальные ВС. Прага, как отметило агентство, получила за нее от западных союзников компенсацию, превышающую сумму оказанной ей военной помощи Киеву. 

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ШвецияУкраинаЧехияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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