Бывший сотрудник МИ-6 Аластер Крук убежден, что личный состав Вооруженных сил Украины не одобрит этого распоряжения из-за высоких потерь

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за высоких потерь не одобрит приказ президента Владимира Зеленского о новом наступлении. Такое мнение выразил бывший сотрудник британской службы внешней разведки МИ-6 Аластер Крук.

"Если он [Зеленский] обернется, то увидит, что за ним никто не последует", - убежден экс-разведчик в беседе с ведущим американского подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, комментируя гипотетическое начало нового наступления украинской армии. По оценке Крука, ВСУ "не смогли ничего достичь" в ходе попыток наступления на позиции ВС РФ. Эксперт обратил внимание на значительные потери Киева.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за 2 месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.