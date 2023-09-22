21 сентября, 22:42

В Чехии полиция задержала автофургон с 33 беженцами из Сирии

Треть из них составляли дети

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция на юго-востоке Чехии задержала грузовой автофургон, в котором находились 33 нелегальных беженца из Сирии, треть из которых составляли дети. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) пресс-служба чешской полиции.

"Незадолго до 21:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) [в четверг] полицейские, проводившие выборочные проверки [автотранспорта], остановили у расположенного близ города Годонин у границы республики со Словакией автофургон белого цвета. Внутри него теснились 33 [нелегальных] беженца, 10 из которых были дети. Речь идет о сирийцах", - говорится в сообщении.

Полиция задержала также следовавшего в автофургоне организатора незаконного проникновения нелегальных беженцев на чешскую территорию. В случае признания его вины судом подозреваемому грозит длительный срок заключения. 

Теги:
СирияЧехия
© Информационное агентство ТАСС
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