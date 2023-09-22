В Китае заявили о поддержке Кубы в борьбе с вмешательством извне

Вице-председатель КНР Хань Чжэн выступил за мирное урегулирование конфликтов на планете, указав на важную роль ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают Кубу в противодействии иностранному вмешательству и ее усилия по борьбе с терроризмом. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Китай твердо поддерживает справедливую борьбу кубинского народа, отстаивающего суверенитет своей страны, выступающего против внешнего вмешательства и [экономической] блокады, - отметил он на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. - Мы одобряем усилия, предпринятые Кубой для нанесения удара по терроризму".

Хань Чжэн выступил за мирное урегулирование конфликтов на планете, указав на важную роль ООН. Он подчеркнул, что Пекин против конфронтации и выступает за всеобщее безопасное и устойчивое развитие.